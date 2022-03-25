Манчини о 0:1 с Северной Македонией: «Удача, сопутствовавшая Италии на Евро, уступила место тотальному невезению. Гол на 92-й минуте вписывается в картину»

описал ощущения от поражения в матче с Северной Македонией (0:1).

Сборная Италии, проиграв в полуфинальном стыковом матче, лишилась шанса выступить на .

«Так же, как был самым замечательным периодом в моей жизни, это стало самым большим разочарованием. Тут и сказать нечего, таков футбол, иногда случаются невероятные вещи, как в этот раз.

Начнем с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали все возможное для победы, и об этом трудно даже говорить.

Победа на Евро была абсолютно заслуженной, мы играли отлично. Затем удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению, начиная с сентября происходили невероятные вещи.

Мы доминировали в группе, нам нужно было использовать лишь один из всех наших моментов, чтобы все прошло хорошо, но нет. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне ее жаль.

Должен сказать, что сейчас я переживаю за своих ребят больше, чем в июле. Сейчас такой тяжелый момент, что моя привязанность к ним огромна. Пока рано говорить о том, что будет дальше, так как мы сильно разочарованы, но в то же время это сборная великих игроков с блестящим будущим», – сказал главный тренер сборной Италии RAI Sport.

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