Языджи, Жемалетдинов, Лисакович, Изидор и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале-марте

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале-марте.
На награду претендуют:
– Юсуф Языджи (ЦСКА, 4 матча, 6 голов);
– Вильзон Изидор («Локомотив», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);
– Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи);
– Виталий Лисакович («Рубин», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);
– Эдуард Сперцян («Краснодар», 3 матча, 3 гола).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».