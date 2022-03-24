Языджи, Жемалетдинов, Лисакович, Изидор и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале-марте

объявила претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале-марте.

На награду претендуют:

– ( , 4 матча, 6 голов);

– ( , 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);

– («Локомотив», 3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи);

– ( , 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);

– ( , 3 матча, 3 гола).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».