Языджи, Жемалетдинов, Лисакович, Изидор и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале-марте

Теги ЦСКА Локомотив Рубин премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Рифат Жемалетдинов Виталий Лисакович Юсуф Языджи Вильзон Изидор Эдуард Сперцян Футбол

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока лиги в феврале-марте.

На награду претендуют:

Юсуф Языджи (ЦСКА, 4 матча, 6 голов);

– Вильзон Изидор («Локомотив», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);

– Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи);

– Виталий Лисакович («Рубин», 3 матча, 3 гола, 1 результативная передача);

– Эдуард Сперцян («Краснодар», 3 матча, 3 гола).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

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