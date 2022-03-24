«Будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала». Гимнастка Ашрам об участии Авериных в концерте в «Лужниках»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам высказалась об участии Дины и Арины Авериных в концерте-митинге в Москве.

18 марта в «Лужниках» проходил концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

«Очевидно, что будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала», – заявила Ашрам.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими