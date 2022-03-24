«Будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала». Гимнастка Ашрам об участии Авериных в концерте в «Лужниках»

Теги сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) Политика Дина Аверина Арина Аверина Линой Ашрам Гимнастика

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам высказалась об участии Дины и Арины Авериных в концерте-митинге в Москве.

18 марта в «Лужниках» проходил концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

«Очевидно, что будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала», – заявила Ашрам.

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