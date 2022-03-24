Слуцкий оштрафован на 250 000 рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона за критику судьи Мешкова

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Комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого за критику судей.

Главный тренер «Рубина» остался недоволен работой Виталия Мешкова, главного арбитра матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), и резко высказался о его работе после игры.

Комитет по этике решил оштрафовать Слуцкого на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона «во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

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