Слуцкий оштрафован на 250 000 рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона за критику судьи Мешкова

Комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого за критику судей.

Главный тренер остался недоволен работой , главного арбитра матча 21-го тура с (1:2), и резко высказался о его работе после игры.

решил оштрафовать Слуцкого на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона «во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

Слуцкий о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией. Почему я должен молчать?»

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе