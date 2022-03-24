Слуцкий оштрафован на 250 000 рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона за критику судьи Мешкова

Комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого за критику судей.
Главный тренер «Рубина» остался недоволен работой Виталия Мешкова, главного арбитра матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), и резко высказался о его работе после игры.
Комитет по этике решил оштрафовать Слуцкого на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона «во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».
Слуцкий о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией. Почему я должен молчать?»
«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе