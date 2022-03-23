Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Книрим и Фрэйзер, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк, Миура и Кихара выступят с произвольными программами

24 марта в Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

24 марта

Пары

Произвольная программа

Начало – 20:15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль)

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

3. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания)

Вторая разминка

4. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды)

5. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

6. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Третья разминка

7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

9. Мириам Циглер – (Австрия)

10. Ванесса Джеймс – (Канада)

Четвертая разминка

11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

12. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

13. -Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

После короткой программы

1. – (США) – 76,88

2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 75,85

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,58

4. – (Грузия) – 67,36

5. – Эрик Редфорд (Канада) – 66,54

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 66,29

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 60,79

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 60,28

9. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,95

10. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 49,67

11. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды) – 49,52

12. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания) – 48,66

13. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,95

14. Хэйли Копс – (Израиль) – 44,45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2022