Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Книрим и Фрэйзер, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк, Миура и Кихара выступят с произвольными программами

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Украины сборная Израиля Ванесса Джеймс пары Эшли Кэйн-Гриббл Эрик Редфорд Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Рюичи Кихара Тимоти ЛеДюк Евгений Краснопольский сборная Австрии Мириам Циглер Северин Кифер Нолан Зеегерт Крис Бояджи Эвелин Уолш Трент Мишо Зоуи Джонс Минерва Фабьен Хазе Рику Миура Лука Берулава Карина Сафина Фигурное катание

24 марта в Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. 

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

24 марта

Пары

Произвольная программа

Начало – 20:15 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль)

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

3. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания)

Вторая разминка

4. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды)

5. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания) 

6. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Третья разминка

7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) 

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 

9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 

10. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)

Четвертая разминка

11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) 

12. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

13. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) 

14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) 

После короткой программы

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 76,88

2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 75,85

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,58

4. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 67,36

5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 66,54

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 66,29

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 60,79

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 60,28

9. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,95

10. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 49,67

11. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды) – 49,52

12. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания) – 48,66

13. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,95

14. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 44,45

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные