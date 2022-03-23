Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Книрим и Фрэйзер, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк, Миура и Кихара выступят с произвольными программами

24 марта в Монпелье на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.
Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
24 марта
Пары
Произвольная программа
Начало – 20:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль)
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
3. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания)
Вторая разминка
4. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды)
5. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
6. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Третья разминка
7. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
10. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)
Четвертая разминка
11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
12. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
13. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
После короткой программы
1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 76,88
2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 75,85
3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,58
4. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 67,36
5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 66,54
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 66,29
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 60,79
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 60,28
9. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,95
10. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 49,67
11. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды) – 49,52
12. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания) – 48,66
13. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,95
14. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 44,45