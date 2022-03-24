Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» 30 млн фунтов до продажи для поддержания работы клуба

Правительство Великобритании внесло очередное изменение в операционную лицензию «Челси».

Согласно нововведению, компания-учредитель может вложить в клуб до 30 млн фунтов, чтобы поддержать его работу на фоне проблем с наличностью и ликвидностью, сообщает Sky Sports.

Учредителем «Челси» является компания Fordstam Ltd, которая принадлежит , владельцу клуба.

10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Из-за этого начался процесс продажи лондонского клуба. Кроме того, «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

«Челси» разрешили продавать билеты на матчи ЛЧ, но на АПЛ попадут только владельцы абонементов и гости. А деньги отправят на благотворительность