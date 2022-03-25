Португалия сыграет с Северной Македонией в финале стыков ЧМ-2022, Швеция встретится с Польшей

Определились две из трех финальных пар стыковых матчей .

, обыгравшая Турцию (2:1), встретится с Северной Македонией, которая одержала победу над Италией (1:0).

Сборная Швеции одолела Чехию (1:0, дополнительное время) и сыграет со сборной Польши, которая автоматически вышла в финал после отстранения России.

Сборная Уэльса выбила Австрию (2:1) и встретится с победителем матча Шотландия – Украина, который был перенесен на июнь.

Финальные игры двух первых пар пройдут 29 марта. Третий финал состоится в июне.