У Бэйла 5 голов за сборную Уэльса и 1 за «Реал» в этом сезоне. Сегодня забил Австрии со штрафного и после углового

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл забил два гола Австрии в стыках ЧМ-2022.

На 25-й минуте валлиец, исполняя штрафной удар, левой ногой отправил мяч в девятку ворот . На 51-й ему удалось забить после розыгрыша углового.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 голов за национальную команду – в сентябре был хет-трик в матче с Беларусью.

При этом в составе Бэйл забил лишь раз – «Леванте» (3:3) 22 августа.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.