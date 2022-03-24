У Бэйла 5 голов за сборную Уэльса и 1 за «Реал» в этом сезоне. Сегодня забил Австрии со штрафного и после углового

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Австрии по футболу сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл Хайнц Линднер квалификация ЧМ-2022 Футбол

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл забил два гола Австрии в стыках ЧМ-2022.

На 25-й минуте валлиец, исполняя штрафной удар, левой ногой отправил мяч в девятку ворот Хайнца Линднера. На 51-й ему удалось забить после розыгрыша углового.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 голов за национальную команду – в сентябре был хет-трик в матче с Беларусью.

При этом в составе «Реала» Бэйл забил лишь раз – «Леванте» (3:3) 22 августа.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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