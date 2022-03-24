Дмитрий Губерниев: «Фигурное катание без России как брачная ночь без невесты»

образно высказался об отстранении российских фигуристов от ЧМ-2022.

Губерниев написал колонку об изоляции российского спорта, отношениях с международными федерациями и коллегами по работе.

«Фигурное катание без России как брачная ночь без невесты. Что тут еще скажешь.

Это, безусловно, касается и ряда других видов спорта, где наши парни и девчонки на ведущих ролях – плавание, спортивная и художественная гимнастика, синхронное плавание, хоккей», – написал телекомментатор о чемпионате мира в Монпелье.

«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских». Наших не пустили на фигурный ЧМ – и иностранцы довольны