НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Торонто» встретится с «Кливлендом» и другие матчи

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

Николы Йокича примет на своей площадке лидера чемпионата . встретится дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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