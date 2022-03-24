НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Торонто» встретится с «Кливлендом» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Кливленд Денвер Индиана Мемфис Милуоки Новый Орлеан Финикс Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Денвер» Николы Йокича примет на своей площадке лидера чемпионата «Финикс». «Торонто» встретится дома с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Кливленд
Дата проведения
25 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Индиана
Дата проведения
25 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Милуоки – Вашингтон
Дата проведения
25 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Чикаго
Дата проведения
25 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Финикс
Дата проведения
25 марта, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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