НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Торонто» встретится с «Кливлендом» и другие матчи

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Денвер» Николы Йокича примет на своей площадке лидера чемпионата «Финикс». «Торонто» встретится дома с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 25 марта, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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