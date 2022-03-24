Олег Матыцин: «Мы не позволим требовать от спортсменов сказать, что ты против спецоперации или действий президента, что позволит получить доступ к соревнованиям»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не позволит требовать от спортсменов осуждения спецоперации на Украине.

«Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщенности: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ [к соревнованиям]. Это совершенно неприемлемо.

Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», – сказал Матыцин.

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

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