Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 или Евро-2032 в Украине на фоне желания России принять турнир

Борис Джонсон предложил провести один из чемпионатов Европы в .

Так премьер-министр Великобритании отреагировал на желание России провести Евро в 2028 или 2032 году.

«Думаю, лучшим вариантом было бы, если бы право на проведение турнира передали Украине», – заявил политик.

Совместную заявку на проведение Евро-2028 могут подать Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Италия хочет подать заявку на проведение Евро-2032.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Решение о том, какие страны примут Евро-2028 и Евро-2032, будет принято в сентябре 2023 года.