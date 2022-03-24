Книрим и Фрэйзер стали первой за 43 года спортивной парой из США, победившей на ЧМ по фигурному катанию

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер, выступающие в парном катании, выиграли чемпионат мира во французском Монпелье.

Дуэт набрал 221,09 балла по сумме двух программ. Таким образом, впервые за 43 года на мировом первенстве победила спортивная пара из США.

В 1979 году золото взяли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Еще одна победа у американской сборной была в 1950 году, когда первое место на ЧМ заняли Кэрол и Питер Кеннеди.

Сборная России не выступает на ЧМ в Монпелье по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Книрим и Фрэйзер победили, Миура и Кихара – 2-е, Джеймс и Редфорд – 3-и