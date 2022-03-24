«Барселона» считает требования агента Араухо чрезмерными. Переговоры в тупике

Переговоры между «Барселоной» и по контракту находятся в тупике.

Как пишет Esport3 со ссылкой на источники в «Барсе», агент игрока Флавио Перкман направил клубу требования по новому контракту, которые руководство сине-гранатовых сочло чрезмерными.

«Барса» не собирается превышать собственные возможности. Клуб не понимает, почему Араухо считает, что должен получать больше других молодых игроков команды, которые недавно подписали новые контракты.

Агент футболиста хочет извлечь выгоду из интереса к уругвайцу со стороны клубов АПЛ. Перкман считает, что это позволит добиться более выгодного контракта для его клиента. У агента Араухо не очень хорошие отношения с руководителями «Барсы», и в каталонском клубе считают, что переговоры будут тяжелыми.

Срок действующего контракта Араухо с «Барсой» истекает летом 2023 года.

Статистику 23-летнего центрального защитника можно изучить здесь.