Слот о поражениях 0:3 и 1:4: «Кажется, что «Ливерпуль» делает недостаточно, но с ПСВ я увидел команду, которая старалась. Пытаюсь приложить все усилия для улучшения ситуации»

Арне Слот: стараюсь приложить все усилия для улучшения ситуации.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от ПСВ (1:4) в матче Лиги чемпионов .

До этого мерсисайдцы уступили «Ноттингему» (0:3) в игре АПЛ .

– Сколько времени вам потребуется, чтобы отойти от такого поражения?

– Долго. Дольше, чем после победы, потому что после победы ты сразу же сосредотачиваешься на следующей игре.

Сейчас же нужно пытаться найти ответы, но это не так просто, как может показаться, ведь если бы все было так просто, я бы использовал эти ответы, чтобы мы снова начали побеждать.

Но основное внимание уделяется подготовке к следующей игре, и подготовка касается не только тактики, а это может также означать, что мне придется провести индивидуальные беседы или командные беседы с игроками.

Я стараюсь приложить все усилия, чтобы улучшить ситуацию. Кстати, не только я, но и мой штаб, и игроки тоже прилагают много усилий.

Хотя, глядя на поражения 0:3 и 1:4, часто кажется, что мы делаем недостаточно, но я снова увидел команду, которая старалась после многочисленных неудач, но, к сожалению, не смогла добиться результата, – сказал Арне Слот .

