  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о поражениях 0:3 и 1:4: «Кажется, что «Ливерпуль» делает недостаточно, но с ПСВ я увидел команду, которая старалась. Пытаюсь приложить все усилия для улучшения ситуации»
63

Слот о поражениях 0:3 и 1:4: «Кажется, что «Ливерпуль» делает недостаточно, но с ПСВ я увидел команду, которая старалась. Пытаюсь приложить все усилия для улучшения ситуации»

Арне Слот: стараюсь приложить все усилия для улучшения ситуации.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от ПСВ (1:4) в матче Лиги чемпионов.

До этого мерсисайдцы уступили «Ноттингему» (0:3) в игре АПЛ.

– Сколько времени вам потребуется, чтобы отойти от такого поражения?

– Долго. Дольше, чем после победы, потому что после победы ты сразу же сосредотачиваешься на следующей игре.

Сейчас же нужно пытаться найти ответы, но это не так просто, как может показаться, ведь если бы все было так просто, я бы использовал эти ответы, чтобы мы снова начали побеждать.

Но основное внимание уделяется подготовке к следующей игре, и подготовка касается не только тактики, а это может также означать, что мне придется провести индивидуальные беседы или командные беседы с игроками.

Я стараюсь приложить все усилия, чтобы улучшить ситуацию. Кстати, не только я, но и мой штаб, и игроки тоже прилагают много усилий.

Хотя, глядя на поражения 0:3 и 1:4, часто кажется, что мы делаем недостаточно, но я снова увидел команду, которая старалась после многочисленных неудач, но, к сожалению, не смогла добиться результата, – сказал Арне Слот.

1:10 у «Ливерпуля» за 3 матча – теперь разгром от ПСВ. Катастрофа

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13754 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoПСВ
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о работе в «Ливерпуле»: «Чувствую себя в безопасности и получаю поддержку от руководства. Не согласен, что игроки не показывают свой уровень – это не отражается на табло»
27 ноября, 05:15
Кертис Джонс: «Ливерпуль» в дерьме. Давно не видел такого периода у клуба. Мы должны показать, почему нас называют лучшей командой в мире»
27 ноября, 02:30
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
11 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
15 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
28 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
37 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
22 секунды назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
1 минуту назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
25 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
37 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
41 минуту назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
42 минуты назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
57 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
59 минут назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47