«Барса» предложила 35 млн евро за Рафинью из «Лидса». Игрок хочет перейти

«Барселона» сделала предложение о трансфере вингера «Лидса» Рафиньи Диаса.
По данным Diario Sport, каталонский клуб предложил за 25-летнего хавбека 35 млн евро. Вероятно, эта сделка станет крупнейшим вложением «Барселоны» в атаку летом, так как от идеи о приобритении форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в клубе почти отказались.
Со стороны «Барселоны» переговоры ведут Матеу Алемани и Йорди Кройфф. Они рассчитывают договориться с «Лидсом» в ближайшие недели. Каталонцы стараются действовать как можно быстрее, так как хотят избежать непредвиденных сюрпризов. В данный момент руководство «Барсы» настроено оптимистично.
Отмечается, что «Барселона» опережает «Ливерпуль» и «Баварию» в борьбе за бразильца. Ключевую роль в сделке может сыграть экс-игрок каталонцев Деку, который сейчас является агентом Рафиньи.
Как сообщается, футболист попросил Деку сделать все возможное, чтобы трансфер в «Барселону» осуществился. Вингер чувствует, что готов поиграть в столь крупном клубе. Его очень привлекает команда, которую строит Хави. Рафинья верит, что со следующего сезона «Барса» будет бороться за трофеи.
У Рафиньи есть итальянский паспорт, поэтому он не будет занимать в составе «Барсы» места, отведенные для игроков не из Евросоюза.
В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи. Его полная статистика – здесь.