«Барса» предложила 35 млн евро за Рафинью из «Лидса». Игрок хочет перейти

сделала предложение о трансфере вингера Рафиньи Диаса.

По данным Diario Sport, каталонский клуб предложил за 25-летнего хавбека 35 млн евро. Вероятно, эта сделка станет крупнейшим вложением «Барселоны» в атаку летом, так как от идеи о приобритении форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в клубе почти отказались.

Со стороны «Барселоны» переговоры ведут Матеу Алемани и Йорди Кройфф. Они рассчитывают договориться с «Лидсом» в ближайшие недели. Каталонцы стараются действовать как можно быстрее, так как хотят избежать непредвиденных сюрпризов. В данный момент руководство «Барсы» настроено оптимистично.

Отмечается, что «Барселона» опережает и «Баварию» в борьбе за бразильца. Ключевую роль в сделке может сыграть экс-игрок каталонцев Деку, который сейчас является агентом Рафиньи.

Как сообщается, футболист попросил сделать все возможное, чтобы трансфер в «Барселону» осуществился. Вингер чувствует, что готов поиграть в столь крупном клубе. Его очень привлекает команда, которую строит . Рафинья верит, что со следующего сезона «Барса» будет бороться за трофеи.

У Рафиньи есть итальянский паспорт, поэтому он не будет занимать в составе «Барсы» места, отведенные для игроков не из Евросоюза.

В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи. Его полная статистика – здесь.