«Матч ТВ» не покажет южноамериканский отбор на ЧМ-2022: «Решение принято футбольными федерациями стран»

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«Матч ТВ» лишился возможности показать матчи южноамериканских сборных в отборе на ЧМ-2022.

«Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу. Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

Таким образом, мы не сможем сегодня показать на «Матче» ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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