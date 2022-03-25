Дадонов набрал 1+2 в 1-м матче за «Вегас» после отмены обмена в «Анахайм». Его признали 2-й звездой игры с «Нэшвиллом»

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Евгений Дадонов набрал 3 очка в первом матче за «Вегас» после несостоявшегося обмена.

Россиянин забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Его признали 2-й звездой. 

На счету Дадонова стало 30 (16+14) очков в 63 матчах. В последних 5 играх у него 7 (5+2) баллов. 

Евгений проводил первый матч за «Вегас» после отмены трейда в «Анахайм». Он был аннулирован из-за несоблюдения регламента в части действия пункта об ограничении на обмен. 

Сегодня нападающий (17:00, 3:32 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. На вбрасываниях выиграл 1 попытку из 3 (33%). 

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