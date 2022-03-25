Уругвай и Эквадор вышли на ЧМ-2022.

Уругвай и Эквадор вышли на .

Определились еще 2 участника ЧМ-2022 от Южной Америки – ими стали сборные Уругвая и Эквадора.

Они присоединились к командам и , обеспечившим себе путевки в Катар ранее.

Уругвайцы в 17-м туре отбора обыграли сборную Перу (1:0), а уступил Парагваю (1:3).

Перед заключительным туром у обеих команд в активе по 25 очков в 17 матчах. Они стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – перуанцев (21 очко).

примет участие в финальном турнире чемпионата мира в 4-й раз подряд, а сборная Эквадора попала на турнир в 4-й раз в своей истории (ранее – 2002, 2006 и 2014 годы).