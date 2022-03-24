ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против ФХР за призывы к клубам поддержать армию России

ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.
Совет по этике Международной федерации хоккея получил на рассмотрение информацию о том, что ФХР направила в клубы инструкции о проведении акций в поддержку армии России.
Совет по этике ИИХФ проведет собственное расследование и решит, передавать ли дело в Дисциплинарный совет ИИХФ.
Отмечается, что действия ФХР представляют собой нарушение Кодекса этики ИИХФ.
Напомним, что в конце февраля ИИХФ приняла решение до особого уведомления отстранить Россию от международных турниров.
Также у страны отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.