Капризов набрал 1+1 в матче с «Ванкувером». У него 78 очков в 61 матче – 3-й результат в истории «Миннесоты»

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Кирилл Капризов забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».

«Уайлд» одолели «Кэнакс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету Капризова 2 (1+1) очка – гол и результативная передача в овертайме. У него 78 (33+45) баллов в 61 игре сезона. 

Кириллу осталось набрать еще 5 очков, чтобы повторить клубный рекорд Мариана Габорика (83 очка в 77 матчах в сезоне-2007/08). Его текущий результат – 3-й в истории «Миннесоты». 

Сегодня россиянин (17:21, 2:07 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ.

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