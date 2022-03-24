«Барса» предлагает Араухо 5 млн евро в год. «МЮ» и «Ливерпуль» дают в два раза больше

и «Ман Юнайтед» интересуются защитником «Барселоны» .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, каталонский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой около 5 млн евро в год. по-прежнему верит, что уругваец согласится на эти условия.

Учитывая, что переговоры между «Барсой» и Араухо идут тяжело, интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и . Английские клубы готовы платить 23-летнему защитнику в два раза больше, чем «Барса».

По данным источников, и каталонцам, и футболисту придется пойти на незначительные уступки, чтобы договориться о контракте. Араухо хотел бы остаться в «Барсе».

В ближайшие дни руководство «Барселоны» встретится с агентами Араухо, чтобы вновь обсудить условия по контракту.

Срок действующего контракта Араухо с «Барсой» истекает летом 2023 года.

Статистику 23-летнего центрального защитника можно изучить здесь.