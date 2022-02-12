МОК и WADA настаивают на отстранении Валиевой, рекордная медаль Большунова, хоккеисты вышли в 1/4 финала, игрокам «МЮ» не нравится Рангник и другие новости

1. Продолжаем с тревогой следить за историей Камилы Валиевой. МОК, ISU и WADA подали апелляции в CAS на решение РУСАДА снять отстранение с фигуристки. Накануне ей пришлось покидать тренировку, закрыв лицо кофтой.

Обнаруженный в пробе спортсменки триметазидин входит в список препаратов, за склонение к которым предусмотрена уголовная ответственность. Этери Тутберидзе отмалчивается, и многих это сильно возмущает.

Заседание CAS по делу Валиевой пройдет в онлайн-формате. Решение должны вынести сегодня до 23:00 по московскому времени.

Утонули в потоке новостей о Валиевой? Мы собрали для вас главное.

2. Еще одна медаль у Большунова – серебро в классической разделке на 15 км! Это его шестая олимпийская награда – рекорд в истории российских и советских лыж. Александр Третьяков упустил медаль в скелетоне, финишировав четвертым. Кристина Резцова заняла 6-е место в биатлонном спринте. Все результаты наших спортсменов смотрите здесь. В медальном зачете Россия идет на восьмом месте, лидируют немцы.

3. Хоккеисты в тяжелейшем матче обыграли Данию и досрочно вышли в 1/4 финала с 1-го места в группе. Пока команда выглядит очень тяжело, в атаке серьезные проблемы, но вратарь – просто топ.

4. Игроки «МЮ» начали что-то подозревать – в команде недовольны тренировками Ральфа Рангника, а его помощника прозвали Тедом Лассо. Немец ничего подобного не слышал, а свою команду – в том числе Криштиану Роналду – он попросил поработать над реализацией.

5. Гол Мбаппе на 93-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ренном». У Месси ассист, однако с голами по-прежнему не очень.

6. «Реал» сообщил Холанду, что не сможет купить его летом. «Барса» очень хочет перехватить норвежца, но рассматривает и запасные варианты. Также каталонцы намерены подписать Кессиэ и нового вратаря.

7. Зума не вызовут в сборную Франции из-за скандала с кошкой. Партнеры по «Вест Хэму» тоже обозлились, узнав, сколько зарабатывает француз. Более того, на родине на него подали в суд. Дэвид Мойес пытается защитить своего игрока и отстранять его не собирается.

8. «Зенит» обыграл «Брондбю» и одержал победу в Atlantic Cup. Игра «Спартака» с «Пюником» запомнилась смехотворным удалением Промеса и яркой актерской игрой футболиста клуба из Армении.

9. 19-летняя девушка обвинила в изнасиловании полузащитника «Аякса-2» Донии Вармердама.

10. Украинский скелетонист Гераскевич на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине». МОК не будет его наказывать, расценив поступок спортсмена как «призыв к миру».

11. НБА. «Бостон» обыграл «Денвер», «Чикаго» был сильнее «Миннесоты» и другие результаты.

12. Елена Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии.

13. В Евролиге УНИКС проиграл дома «Црвене Звезде», «Барселона» в гостях разгромила «Реал».

Цитаты дня

Андронов о Валиевой: «Она не ребенок, на Олимпиаде – спортсменка. Хватит требовать снисхождения, стыдно – в стране, где 16-летнего на 5 лет отправили в колонию»

Украинский скелетонист Гераскевич: «Уважаю российских спортсменов, но есть вещи важнее наших отношений. Не хочу войны – это моя позиция»

Уткин о Валиевой: «Кто за это отвечает? Сколько было допинг-дел в России, начиная со «Спартака», – ни разу следственные органы не дали ответ. Найдите виновного хоть раз»

Де Хеа о сезонах «МЮ» без трофеев: «Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Я не знаю, что происходит»

Губерниев о деле Валиевой: «Тутберидзе говорит, что слухи не комментирует, но сейчас положительная проба. Прятать голову в песок – позиция слабых или виноватых»

Капитан «Эспаньола» Дардер о депрессии: «У меня есть все, а мои друзья по 8 часов долбят камни, у них нет денег, и они счастливее. Футбол съел меня»

Винер-Усманова о Валиевой: «Как говорит великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело. Ее дело перед богом – выдержать»