Уткин о Валиевой: «Кто за это отвечает? Сколько было допинг-дел в России, начиная со «Спартака», – ни разу следственные органы не дали ответ. Найдите виновного хоть раз»

Журналист и блогер высказался о положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

«Меня очень беспокоит дело о допинге у Валиевой. Но в основном один вопрос. Хорошо – из двух частей. Как запрещенное вещество в нее попало и кто за это отвечает? Вот, все.

Кстати, сколько вот было допинг-дел, начиная вот хотя бы с московского в начале нулевых – ни разу не помню, чтобы на этот вопрос в России следственные органы дали ответ.

Настолько ни разу, что я даже готов предположить, что все дело в каком-то одном неуловимом злоумышленнике типа Джокера, который то одному щепотку подсыплет в куриный бульон, то другому ампулу подменит, то вместо третьего в пробирку мочи нацедит; а уж сколько он наплевал в компоты и, возможно, напердел в протертые супы… Впрочем, это уже, скорее, образ Тайлера Дердена. Не могут найти. Поймать. Демон просто.

Пятнадцатилетнюю Камилу мне очень жаль. Очевидно, что она лично здесь ни при чем. Но защитить Камилу – это не значит взять голосом особенно высокую ноту в крике. Защита всегда заключается в том, чтобы найти виновного и наказать его. По закону – зачем-то ведь принимали закон, согласно которому употребление допинга является уголовным преступлением.

Прочее, ребята – спекуляции. Все на том же ребенке (ну, почти ребенке, хорошо). 15 лет, да.

А вы помните, что на этой неделе у нас 5 лет колонии дали 15-летнему? Это в один день, кстати, с допингом произошло. Дали 5 лет колонии в городе Канске мальчишке Никите Уварову за игру в «Майнкрафт» и бомбочки из карбида (в гулких взрывах которого проходило, кстати, мое балашихинское детство примерно между 9ю и 13ю годами; это я еще вполне домашний ребенок был). Ему тоже 15 лет. Он даже младше Камилы, между прочим. Мне вот его адски жаль. Его закрыли на 5, на ПЯТЬ лет. А просили вообще 9.

Утрите слезы, согрейте натруженные голосовые связки на надрыве теплым чаем. Найдите виновного. Хоть раз. Теперь есть и дополнительная мотивация – допинговое преступление совершено в отношении несовершеннолетней. Вот так защитите Камилу Валиеву. Вот от этого», – написал Уткин в телеграм-канале.

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