Мовсисян о «Спартаке»: «Мне нравился эмоциональный стиль Станковича, но с Романовым появилась позитивная энергия. Судя по результатам, сейчас команде нравится больше»
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о тренерах красно-белых. 11 ноября из клуба был уволен Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«Я хочу смотреть в будущее. Думаю, что с Романовым у «Спартака» зажглась новая искра, появилась новая позитивная энергия. Я смотрел последние игры, видел результаты и думаю, что «Спартак» движется в правильном направлении. И даже со Станковичем это было так.
Честно говоря, я был большим поклонником Станковича-футболиста, и его тренерский стиль мне тоже нравится – он очень эмоциональный. Но теперь «Спартак» с новым тренером. И, глядя на результаты, игру команды, предполагаю, что сейчас им нравится больше.
Надеюсь, скоро «Спартак» станет таким, каким его все знают», – сказал Мовсисян.