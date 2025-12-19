  • Спортс
  • Тихонов о Сафонове: «Предложение дать ему ЗМС – глупое. Может, ему Героя России присвоить? Он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят»
1

Тихонов о Сафонове: предложение дать ему ЗМС – глупое.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова присвоить звание Заслуженного мастера спорта Матвею Сафонову. 

Голкипер «ПСЖ» отразил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). 

«Предложение дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта – глупое. Он же за рубежом играет. Может, ему Героя России присвоить? Уже слышал от своих коллег-ветеранов, которых забыли, что это ненормально.

Сафонов играет во Франции, получает бешеные деньги. Он, конечно, красавец – на сегодня второй после Льва Яшина! Но он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят. Им же в голову этого не пришло.

У нас ЗМС давали за Олимпийские игры. Даже за чемпионат мира в наше время не присваивали. Такой был уровень, так планку поднимали. Считаю, это было правильно. А в этом случае, считаю, чтобы получить ЗМС, надо пару раз выиграть чемпионат мира или Олимпиаду», — сказал Тихонов. 

Илья Учватов
Sport24
