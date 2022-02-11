Олимпиада-2022. Скелетон. Третьяков идет третьим перед заключительным заездом, Рукосуев – 6-м

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужском скелетоне. После трех попыток россиянин Александр Третьяков идет на третьем месте.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Скелетон

Мужчины

Начало финальной попытки – 16:55 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ» (с 16:50), «Матч! Арена».

Положение после 3 попыток из 4

1. Кристофер Гротер (Германия) – 3.00,49

2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,85

3. Александр Третьяков (Россия) – 1,08

4. Янь Вэньган (Китай) – 1,13

5. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,15



6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,27

23. Даниил Романов (Россия) – 6,78

Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку