Олимпиада-2022. Скелетон. Третьяков идет третьим перед заключительным заездом, Рукосуев – 6-м

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужском скелетоне. После трех попыток россиянин Александр Третьяков идет на третьем месте.
Пекин, Китай
Скелетон
Мужчины
Начало финальной попытки – 16:55 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ» (с 16:50), «Матч! Арена».
Положение после 3 попыток из 4
1. Кристофер Гротер (Германия) – 3.00,49
2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,85
3. Александр Третьяков (Россия) – 1,08
4. Янь Вэньган (Китай) – 1,13
5. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,15
6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,27
23. Даниил Романов (Россия) – 6,78
Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку