Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах русскоязычного твиттера на фоне допинг-скандала с Валиевой

Русскоязычные пользователи соцсети Twitter вывели на первое место в трендах хэштег #позорТутберидзе.

тренирует российскую фигуристку , которая 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге сдала положительную допинг-пробу. Во время в Пекине стало известно, что в пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. О готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщили Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.

Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live