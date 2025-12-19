Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
Марсело подписал бы Педри в «Реал».
Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос, кого из игроков «Барсы» он подписал бы в мадридский клуб.
«Люди говорят – Ламин [Ямаль], мне очень нравится Ламин, но я бы подписал Педри. В Педри есть что-то от «Мадрида», – сказал Марсело.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33630 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости