Марсело подписал бы Педри в «Реал».

Бывший защитник «Реала » Марсело ответил на вопрос, кого из игроков «Барсы» он подписал бы в мадридский клуб.

«Люди говорят – Ламин [Ямаль ], мне очень нравится Ламин, но я бы подписал Педри. В Педри есть что-то от «Мадрида», – сказал Марсело.