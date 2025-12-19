  • Спортс
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»

Марсело подписал бы Педри в «Реал».

Бывший защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос, кого из игроков «Барсы» он подписал бы в мадридский клуб. 

«Люди говорят – Ламин [Ямаль], мне очень нравится Ламин, но я бы подписал Педри. В Педри есть что-то от «Мадрида», – сказал Марсело. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
