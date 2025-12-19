  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин об уходе из «Челси» в аренду: «Было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке. В «Портсмуте» я был счастливее, и эти минуты счастья для меня важнее лишнего титула»
0

Смертин об уходе из «Челси» в аренду: «Было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке. В «Портсмуте» я был счастливее, и эти минуты счастья для меня важнее лишнего титула»

Смертин о «Челси»: мне было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке.

Алексей Смертин рассказал, что в «Портсмуте», где он играл в аренде, он чувствовал себя счастливее, чем в «Челси». 

«В моей картине мира было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке «Стэмфорд Бридж» и выходить в матчах на Кубок. Можно было еще пару лет побыть в «Челси», но я выбрал футбол – быть основным игроком и вносить импакт в успехи команды. Ни капли не жалею.

Получил от «Портсмута», «Чарльтона» и «Фулхэма» уйму эмоций и ощущение, что реализовал себя. Да, возможно, на скамейке в «Челси» было бы больше трофеев, но для меня важнее быть востребованным и проводить десятки матчи матчей в основе.

В «Челси» я просыпался ночью и чувствовал, что что-то не так. В маленьких командах, особенно в «Портсмуте», был гораздо счастливее. И эти минуты счастья до сих пор со мной. Они точно важнее лишнего титула, который выиграли бы и без меня», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘. 

Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?126 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Смертин
logoПортсмут
logoчемпионшип
logoСтэмфорд Бридж
logoФулхэм
logoЧарльтон
logoпремьер-лига Россия
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
сегодня, 13:24
Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
сегодня, 12:38
Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным
сегодня, 12:10
Главные новости
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
18 минут назад
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
25 минут назад
«В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах
39 минут назад
Фергюсон об «МЮ» и титулах: «Это может занять 10-11 лет. «Ливерпуль» был на пике в мое время, а потом 30 лет не выигрывал АПЛ. Трансферы должны быть лучше, чем раньше»
52 минуты назад
Пеп Гвардиола: «Сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за титул. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача»
53 минуты назад
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
сегодня, 14:05
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
сегодня, 13:33Видео
Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
сегодня, 13:24
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
сегодня, 13:21
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
сегодня, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Лапорта об отношениях с Месси: «Лео – самая славная эра в нашей истории. Он много дал «Барсе», но и она много дала ему. Я разговаривал с ним в день его рождения, но без последствий»
11 минут назад
Артета о Дьокереше: «У него не было предсезонки, первые недели он был не в лучшем состоянии. Затем он прибавил, но получил травму. Нам нужно лучше понимать его в определенных ситуациях»
28 минут назад
Александр Тихонов о Сафонове: «Предложение дать ему ЗМС – глупое. Может, ему Героя России присвоить? Он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят»
42 минуты назад
Мовсисян о «Спартаке»: «Мне нравился эмоциональный стиль Станковича, но с Романовым появилась позитивная энергия. Судя по результатам, сейчас команде нравится больше»
сегодня, 13:58
Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»
сегодня, 13:48
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
сегодня, 13:37
«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:52
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 13:36
Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»
сегодня, 13:00
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи в третий раз оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Бывшего генерального секретаря ФИФА Валька признали виновным в получении взятки
сегодня, 12:46