Смертин о «Челси»: мне было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке.

Алексей Смертин рассказал, что в «Портсмуте», где он играл в аренде, он чувствовал себя счастливее, чем в «Челси».

«В моей картине мира было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке «Стэмфорд Бридж » и выходить в матчах на Кубок. Можно было еще пару лет побыть в «Челси», но я выбрал футбол – быть основным игроком и вносить импакт в успехи команды. Ни капли не жалею.

Получил от «Портсмута », «Чарльтона» и «Фулхэма » уйму эмоций и ощущение, что реализовал себя. Да, возможно, на скамейке в «Челси » было бы больше трофеев, но для меня важнее быть востребованным и проводить десятки матчи матчей в основе.

В «Челси» я просыпался ночью и чувствовал, что что-то не так. В маленьких командах, особенно в «Портсмуте», был гораздо счастливее. И эти минуты счастья до сих пор со мной. Они точно важнее лишнего титула, который выиграли бы и без меня», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

