Смертин об уходе из «Челси» в аренду: «Было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке. В «Портсмуте» я был счастливее, и эти минуты счастья для меня важнее лишнего титула»
Алексей Смертин рассказал, что в «Портсмуте», где он играл в аренде, он чувствовал себя счастливее, чем в «Челси».
«В моей картине мира было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке «Стэмфорд Бридж» и выходить в матчах на Кубок. Можно было еще пару лет побыть в «Челси», но я выбрал футбол – быть основным игроком и вносить импакт в успехи команды. Ни капли не жалею.
Получил от «Портсмута», «Чарльтона» и «Фулхэма» уйму эмоций и ощущение, что реализовал себя. Да, возможно, на скамейке в «Челси» было бы больше трофеев, но для меня важнее быть востребованным и проводить десятки матчи матчей в основе.
В «Челси» я просыпался ночью и чувствовал, что что-то не так. В маленьких командах, особенно в «Портсмуте», был гораздо счастливее. И эти минуты счастья до сих пор со мной. Они точно важнее лишнего титула, который выиграли бы и без меня», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.
Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным