Валиева покидала тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спросил ее о допинге

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Российская фигуристка Камила Валиева покидала тренировку на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо кофтой. 

Когда спортсменка проходила через микст-зону, журналист издания Daily Mail задал ей вопрос, принимала ли она допинг. 

Спортсменка не ответила. Тренеров и представителей команды рядом с ней не было. 

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ФОТО: телеграм-канал Влада Жукова. 

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