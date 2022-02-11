Валиева покидала тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спросил ее о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева покидала тренировку на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо кофтой.
Когда спортсменка проходила через микст-зону, журналист издания Daily Mail задал ей вопрос, принимала ли она допинг.
Спортсменка не ответила. Тренеров и представителей команды рядом с ней не было.
Проба Валиевой – положительная, МОК и ISU настаивают на отстранении. Онлайн. Live
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Ловим каждый кадр Камилы Валиевой на Олимпиаде: вокруг нее пожар, а она тренируется – дважды за сегодня
ФОТО: телеграм-канал Влада Жукова.