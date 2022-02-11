CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.

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