CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения российской фигуристки .

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство ( ) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель в Пекине.

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа

Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live