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    НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Чикаго» сыграет дома с «Миннесотой» и другие матчи

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    В пятницу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.

    «Бостон» примет на своей арене «Денвер». «Чикаго» сыграет дома с «Миннесотой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Шарлотт
    Дата проведения
    12 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    12 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    12 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Денвер
    Дата проведения
    12 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Сан-Антонио
    Дата проведения
    12 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Миннесота
    Дата проведения
    12 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Юта – Орландо
    Дата проведения
    12 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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