НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Чикаго» сыграет дома с «Миннесотой» и другие матчи

В пятницу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.
«Бостон» примет на своей арене «Денвер». «Чикаго» сыграет дома с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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