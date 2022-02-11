НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Чикаго» сыграет дома с «Миннесотой» и другие матчи

В пятницу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.

примет на своей арене . сыграет дома с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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