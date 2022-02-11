Россия напрямую вышла в 1/4 финала Олимпиады-2022, досрочно заняв 1-е место в группе

напрямую вышла в 1/4 финала Олимпиады-2022, досрочно заняв 1-е место в группе В.

Это стало известно после того, как Чехия и Швейцария не выявили победителя в основное время.

Россияне одержали две победы в двух матчах группового этапа: над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первую строчку с 6 очками, у Дании – 3 очка, у Чехии – 2, у Швейцарии – 1.

Таким образом, российская команда останется недосягаемой для конкурентов даже в случае поражения от Чехии в основное время.

Напомним, что после группового турнира в плей-офф попадают все команды. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, попадают сразу в четвертьфинал, остальные 8 команд сыграют в квалификации.