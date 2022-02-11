«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Норвежца попросили остаться в «Дортмунде» до 2023-го

«Реал» сообщил нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду, что не сможет подписать его летом, пишет Ruhr Nachrichten.
По данным источника, президент «Мадрида» Флорентино Перес сообщил игроку, что клуб не сможет подписать его летом, и попросил остаться в «Дортмунде» до 2023 года.
Приоритет «Реала» на это лето – переход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Мадридский клуб не сможет позволить себе переход обоих игроков в рамках одного трансферного окна по финансовым причинам.
В 20 матчах за «Боруссию» во всех турнирах 21-летний форвард забил 23 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.