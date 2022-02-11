«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Норвежца попросили остаться в «Дортмунде» до 2023-го

сообщил нападающему дортмундской , что не сможет подписать его летом, пишет Ruhr Nachrichten.

По данным источника, президент «Мадрида» Флорентино Перес сообщил игроку, что клуб не сможет подписать его летом, и попросил остаться в «Дортмунде» до 2023 года.

Приоритет «Реала» на это лето – переход форварда из на правах свободного агента.

Мадридский клуб не сможет позволить себе переход обоих игроков в рамках одного трансферного окна по финансовым причинам.

В 20 матчах за «Боруссию» во всех турнирах 21-летний форвард забил 23 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.