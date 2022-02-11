Кессиэ близок к договоренности с «Барселоной». В нем видят замену Бускетсу

Полузащитник Франк Кессиэ может перейти в «Барселону» из на правах свободного агента летом.

По данным Marca, хавбек близок к договоренности с каталонским клубом.

Руководство сине-гранатовых следило за прогрессом 25-летнего игрока и решило, что он подходит клубу. Срок действующего контакта между Кессиэ и «Миланом» истекает 30 июня. Помимо «Барсы», интерес к нему проявляют «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Боссы «Барсы» считают Кессиэ очень интересным игроком и видят в нем замену полузащитнику . Капитану «Барсы» летом исполнится 34 года, и в клубе понимают, что он уже не может выходить в каждом матче. Несмотря на это, ему полностью доверяет.

Ранее появлялась информация о том, что переговоры между Кессиэ и «Барсой» сорвались из-за высоких требований игрока по зарплате.

В текущем сезоне Серии А Кессиэ провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. Его статистика – здесь.