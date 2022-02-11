«Он сорвал с нее штаны и совершил половой акт». Девушка обвинила в изнасиловании хавбека «Аякса-2» Вармердама

Полузащитник «Аякса-2» Донни Вармердам обвинен в изнасиловании, сообщил ведущий Roddelpraat Деннис Схаутен.

Схаутен общался с 19-летней девушкой, которая утверждает, что была изнасилована игроком полгода назад. В то время ей было 18 лет. По словам Схаутена, она обратилась в полицию в среду.

«Одна девушка рассказала мне, что полгода назад он изнасиловал ее на вечеринке. Она сообщила о случившемся в полицию и собирается написать заявление.

Девушка была на вечеринке шесть месяцев назад, и он тоже там был. Она думала, что он хороший мальчик. Они поцеловались, после чего [Вармердам] потянул ее наверх. Он хотел большего, чем просто поцелуи. Девушка четко ответила, что не хочет большего.

И все же он стащил с нее брюки. А затем совершил с ней половой акт. Она не хотела этого. Примерно через три минуты она убежала и покинула вечеринку.

Она четко сказала «нет», она плакала. Я спросил, есть ли у нее какие-либо доказательства. Девушка получала сообщения от людей, которые видели, как она уходила в слезах, и спрашивали, что случилось.

Из того, что я видел – речь о фотографиях и сообщениях – у дела есть хорошие шансы на успех, позвольте мне так выразиться», – сказал Схаутен.