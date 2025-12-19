Виктор Фонт: «Перес использует Негрейру как дымовую завесу, потому что его спортивный проект и Суперлига провалились, есть проблемы с «Бернабеу»
Виктор Фонт: президент «Реала» использует дело Негрейры для прикрытия неудач.
Виктор Фонт высказался о комментариях президента «Реала» Флорентино Переса на тему так называемого дела Негрейры.
«Флорентино использует Негрейру в качестве дымовой завесы, потому что его спортивный проект проваливается, Суперлига провалилась, есть проблемы с «Сантьяго Бернабеу»...
Он практически молчал три года, а теперь выходит и хочет бросить тень на репутацию «Барселоны», – отметил кандидат в президенты «блауграны» в эфире COPE.
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
