Виктор Фонт: президент «Реала» использует дело Негрейры для прикрытия неудач.

Виктор Фонт высказался о комментариях президента «Реала » Флорентино Переса на тему так называемого дела Негрейры.

«Флорентино использует Негрейру в качестве дымовой завесы, потому что его спортивный проект проваливается, Суперлига провалилась, есть проблемы с «Сантьяго Бернабеу»...

Он практически молчал три года, а теперь выходит и хочет бросить тень на репутацию «Барселоны», – отметил кандидат в президенты «блауграны» в эфире COPE.

