Винер-Усманова о Валиевой: «Как говорит великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело. Ее дело перед богом – выдержать»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки .

«Я предсказывала эту ситуацию на (летних) Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание.

На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила – самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже актер Алек Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира.

А еще, как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны , у каждого свое дело, ее дело перед богом – выдержать.

У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года.

Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – сказала Винер-Усманова.

Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой

Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа