Винер-Усманова о Валиевой: «Как говорит великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело. Ее дело перед богом – выдержать»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Я предсказывала эту ситуацию на (летних) Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание.
На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила – самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже актер Алек Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира.
А еще, как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны Владимир Путин, у каждого свое дело, ее дело перед богом – выдержать.
У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года.
Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – сказала Винер-Усманова.
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