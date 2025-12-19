Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»
Отец судьи Егорова о задержании сына: разговаривал с ним минуту назад.
Отец Егора Егорова прокомментировал информацию о задержании судьи «по делу «Торпедо».
«Ничего не знаю про задержание.
Разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально», – сказал Игорь Егоров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
