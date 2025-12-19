  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»
0

Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»

Отец судьи Егорова о задержании сына: разговаривал с ним минуту назад.

Отец Егора Егорова прокомментировал информацию о задержании судьи «по делу «Торпедо».

«Ничего не знаю про задержание.

Разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально», – сказал Игорь Егоров.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?211 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Егор Егоров
logoИгорь Егоров
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
14 минут назад
32-летний арбитр Егоров войдет в лист ФИФА от РФС на 2026 год вместо завершившего карьеру Мешкова
1 ноября, 12:20
Главные новости
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
14 минут назад
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
38 минут назад
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
45 минут назад
«В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах
59 минут назад
Фергюсон об «МЮ» и титулах: «Это может занять 10-11 лет. «Ливерпуль» был на пике в мое время, а потом 30 лет не выигрывал АПЛ. Трансферы должны быть лучше, чем раньше»
сегодня, 14:17
Пеп Гвардиола: «Сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за титул. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача»
сегодня, 14:16
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
сегодня, 14:05
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
сегодня, 13:33Видео
Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
сегодня, 13:24
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лепехин о «Спартаке»: «5-6-е место не провал для него, в отличие от «Зенита». Он все время на этих местах, поэтому лидером российского футбола нельзя называть. Но у «Спартака» все равно самая большая фан-база»
11 минут назад
Смертин об уходе из «Челси» в аренду: «Было важнее играть в АПЛ, а не сидеть на скамейке. В «Портсмуте» я был счастливее, и эти минуты счастья для меня важнее лишнего титула»
27 минут назад
Лапорта об отношениях с Месси: «Лео – самая славная эра в нашей истории. Он много дал «Барсе», но и она много дала ему. Я разговаривал с ним в день его рождения, но без последствий»
31 минуту назад
Артета о Дьокереше: «У него не было предсезонки, первые недели он был не в лучшем состоянии. Затем он прибавил, но получил травму. Нам нужно лучше понимать его в определенных ситуациях»
48 минут назад
Александр Тихонов о Сафонове: «Предложение дать ему ЗМС – глупое. Может, ему Героя России присвоить? Он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят»
сегодня, 14:27
Мовсисян о «Спартаке»: «Мне нравился эмоциональный стиль Станковича, но с Романовым появилась позитивная энергия. Судя по результатам, сейчас команде нравится больше»
сегодня, 13:58
Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»
сегодня, 13:48
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
сегодня, 13:37
«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:52
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 13:36