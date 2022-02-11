Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет общаться с норвежскими СМИ до тех пор, пока перед ней не извиниться король Норвегии Харальд V.

Об этом сообщил эксперт-комментатор NRK Ян Петтер Салтведт, который ранее опубликовал комментарий, в котором прозвучала фраза, что «Большунова и всех русских не должно быть на Олимпиаде».

После этого Вяльбе объявила о бойкоте норвежских СМИ.

«Наш русскоговорящий репортер на стадионе поговорил с Вяльбе. Он выступила с рядом высказываний против меня, NRK и норвежцев, насчет нашей пропаганды и о том, что мы не умеем проигрывать.

Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения от короля Харальда – так она сказала.

Вяльбе считает, что я обвиняю Большунова в том, что он использует допинг, но это не так. Я написал, что Большунов и Спицов – подарок для лыжных гонок, они невиновны.

Речь шла о международных спортивных инстанциях, которые не справились с тем, чтобы показать пример на будущее в назидание другим. И это большая проблема», – отметил Салтведт.

Журналист NRK Салтведт: «Бойкот норвежских СМИ – отвлекающий маневр со стороны Вяльбе, чтобы не обсуждать проблемы допинга»

Норвежский журналист Салтведт: «Если Вяльбе собирается бойкотировать норвежские СМИ, это говорит том, с какими представлениями о мире она живет»