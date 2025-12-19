  • Спортс
  Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слова сэра Алекса Фергюсона о том, что до следующего трофея команды может пройти более десяти лет.

Бывший тренер «Юнайтед» Фергюсон ранее сказал: «Это может занять десять лет, а может и одиннадцать, это цикл».

«Он понимает футбол лучше меня, особенно английский футбол.

Я думаю, что нам не потребуется так много времени, чтобы выиграть лигу. Не знаю при каком тренере, но я искренне верю, что мы будем бороться за титул в ближайшие годы.

Лидерство предполагает борьбу во всем, что происходит внутри команды. Я не отступлю», – заявил Аморим.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
