Де Хеа о сезонах «МЮ» без трофеев: «Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Я не знаю, что происходит»

Вратарь высказался о выступлениях команды в последние годы и об отсутствии трофеев.

«Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: «Мы просто не знаем, что происходит».

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы. Но я просто не знаю, почему эта команда не функционирует [как должна]», – цитирует испанца Goal со ссылкой на El Pais.