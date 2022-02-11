Де Хеа о сезонах «МЮ» без трофеев: «Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Я не знаю, что происходит»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о выступлениях команды в последние годы и об отсутствии трофеев.

«Кто-то проклял нас или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: «Мы просто не знаем, что происходит».

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы. Но я просто не знаю, почему эта команда не функционирует [как должна]», – цитирует испанца Goal со ссылкой на El Pais.

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