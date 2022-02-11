Губерниев о деле Валиевой: «Тутберидзе говорит, что слухи не комментирует, но сейчас положительная проба. Прятать голову в песок – позиция слабых или виноватых»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине. 

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«И федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание – это плохо.

Сначала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер спортсменки – Sports.ru) говорит, что слухи не комментирует. Слухи – окей, но сейчас положительная проба. Ее мы тоже не комментируем.

Камиле 15 лет, за нее должны говорить федерация и тренеры. В противном случае мы неубедительны.

Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Потому что прятать голову в песок – позиция слабых или виноватых», – сказал Губерниев.

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