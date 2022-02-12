Месси отдал 7-й голевой пас в Лиге 1. У него 2 гола в 14 матчах за «ПСЖ»

Нападающий отдал голевой пас Килиану Мбаппе на победный гол (1:0) в 24-м туре Лиги 1.

34-летний аргентинец забил всего 2 гола в 14 матчах чемпионата Франции, однако сделал 7 результативных передач.

В списке ассистентов французской лиги Месси опережают («Марсель», 8), а также («Ланс») и (оба – по 9).

В Лиге чемпионов на счету Лионеля 5 мячей в 5 играх. В единственном матче Кубка Франции он не забил.

Таким образом, у Месси 7 голов и 7 передач в 20 матчах за . Статистика игрока – здесь.