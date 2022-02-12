Месси отдал 7-й голевой пас в Лиге 1. У него 2 гола в 14 матчах за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»Лионель Месси отдал голевой пас Килиану Мбаппе на победный гол «Ренну» (1:0) в 24-м туре Лиги 1.
34-летний аргентинец забил всего 2 гола в 14 матчах чемпионата Франции, однако сделал 7 результативных передач.
В списке ассистентов французской лиги Месси опережают Димитри Пайет («Марсель», 8), а также Жонатан Клосс («Ланс») и Килиан Мбаппе (оба – по 9).
В Лиге чемпионов на счету Лионеля 5 мячей в 5 играх. В единственном матче Кубка Франции он не забил.
Таким образом, у Месси 7 голов и 7 передач в 20 матчах за «Пари Сен-Жермен». Статистика игрока – здесь.