Исак хочет перейти в «Барсу». Форвард «Сосьедада» – альтернативный вариант на случай неудачи с Холандом

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«Барселоне» интересен нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак.

Diario Sport пишет, что 22-летний форвард – альтернативный вариант каталонцев на случай, если подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда не удастся.

Исак очень нравится сине-гранатовым. Его кандидатуру анализировали несколько месяцев, а прошлым летом стороны были близки к сделке.

В «Барсе» знают, что Исак хочет оказаться в клубе. Игрок и его окружение знают, что сине-гранатовые всерьез рассматривают вариант с его переходом. В соглашении шведа с «Сосьедадом» прописаны отступные – 80 млн евро. «Реал» знает, что получить за форварда такую сумму будет сложно, учитывая условия, в которых находится рынок сейчас.

Между Исаком и «Сосьедадом» хорошие отношения, поэтому если «Барса» сделает предложение о трансфере, игрока, вероятно, отпустят. Александер приостановил переговоры со всеми клубами, кроме «Барсы», и ждет решения от каталонцев. Переход в «Барсу» – приоритет игрока.

И руководство клуба, и главный тренер Хави сходятся во мнении о том, что основной вариант «Барсы» в атаку – это Холанд. Переговоры с его окружением уже начались. У норвежца будет много вариантов, так что нет никаких гарантий, что он окажется в «Барсе».

В этом сезоне Исак забил 4 гола в 19 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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