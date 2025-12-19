  • Спортс
  • Лапорта об отношениях с Месси: «Лео – самая славная эра в нашей истории. Он много дал «Барсе», но и она много дала ему. Я разговаривал с ним в день его рождения, но без последствий»
Лапорта об отношениях с Месси: «Лео – самая славная эра в нашей истории. Он много дал «Барсе», но и она много дала ему. Я разговаривал с ним в день его рождения, но без последствий»

Лапорта: эра Месси – самая славная в истории «Барсы», но и клуб дал ему многое.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отношениях с экс-нападающим клуба Лионелем Месси.

О посещении игроком «Интер Майами» стадиона «Камп Ноу»

«Месси решил прийти на стадион вместе со своим сопровождающим. Когда привратник увидел, что это Лео, его пропустили».

Об обсуждаемом уходе Месси

«Клуб на первом месте. Я разговаривал с ним в день его рождения, но это не имело серьезных последствий».

О примирении с Лео

«Это зависит от другой стороны. Я хочу отдать ему должное, потому что эра Месси – самая славная в нашей истории. Он много дал «Барселоне», но и «Барселона» много дала ему», – заявил Лапорта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
