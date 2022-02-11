Андронов о Валиевой: «Она не ребенок, на Олимпиаде – спортсменка. Хватит требовать снисхождения, стыдно – в стране, где 16-летнего на 5 лет отправили в колонию»

Комментатор Алексей Андронов еще раз высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой после прокататов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Что поражает (и весьма раздражает) в разнообразных текстах / обсуждениях «кейса Камилы Валиевой» – это педалирование ее возраста. Да, для нас она девочка и ребенок (подросток). Она не достигла, простите, возраста сексуального согласия. Но с точки зрения спорта – это не имеет вообще никакого значения.

Тренд этот задала Татьяна Анатольевна Тарасова. Она первая кричала: «Девочка! Ребенок!» Это подхватывают коллеги. И даже самые адекватные из них превращаются в этом коллективном вое в Дмитрия Киселева🤦🏻.

Приведу пример из близкой мне сферы – ралли. Есть (был) такой пилот Евгений Новиков. Его карьера началась, когда ему было 15 лет. То есть водительских прав у него быть не могло. Под него было даже специальное решение РАФ: Женя допускается к гонке, но на перегонах между СУ (то есть на неперекрытой дороге общего пользования, где есть дачники, комбайны и трактора) за рулем его автомобиля должен быть штурман. Поскольку речь о России, соблюдалось это не всегда, но тем не менее.

Однако с точки зрения спорта никаким подростком Новиков не был. И никто к нему так не относился. И так его не именовал. Вышел на старт – все, ты спортсмен. Никаких поблажек тебе не будет. Ты на равных со всеми. Хоть тебе еще не нальют пива и не продадут сигареты.

Так вот. ребенок – у себя на кухне. В школе. В ресторане. На Олимпиаде – она спортсменка. Выступающая во взрослых соревнованиях. Точка.

Кто из читающих пишет на эту тему – перестаньте. Стыдно. Назвался груздем – полезай в кузов. История паскудная, Камиле я сочувствую. Но она никакой не ребенок.

Профессиональный (а скорее, просто большой) спорт – это не про моралите. Это жестокий мир. Со своими правилами и законами. Милосердие – поповское слово (с).

Так что возраст нашей чемпионки не аргумент. Если (!) правила нарушены, ее будут судить. Ее окружение – тоже (вот тут возраст уже важен). То, что Камиле нет 16 лет, лишь немного меняет процедуры расследования и суда, не более.

Но ради всего святого, хватит писать «Она же девочка» и требовать снисхождения. Вдвойне стыдно – делать это в стране, где только что 16-летнего на 5 лет отправили в колонию (16-летний Никита Уваров из Канска получил 5 лет за «взрыв» здания ФСБ в игре Minecraft – прим. Sports.ru).

Еще, кстати, совершенно неважно, дает ли какое-то преимущество запрещенный препарат. И дозировка. Важно только одно – он ЗАПРЕЩЕННЫЙ!» – написал Андронов.

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа

Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live