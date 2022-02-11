Украинский скелетонист Гераскевич: «Уважаю российских спортсменов, но есть вещи важнее наших отношений. Не хочу войны – это моя позиция»

Украинский скелетонист объяснил, почему показал плакат с надписью «Нет войне на Украине» после своего выступления на Олимпиаде в Пекине.

– Я за мир в стране, никто не хочет войны.

– Не боитесь ли санкций из-за того, что это политическая акция?

– Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция.

– Общаетесь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами?

– Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире, – сказал Гераскевич.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»