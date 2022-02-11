Промес удален за отмашку в матче с «Пюником». Клуб из Армении отказался играть 11 на 11 во втором тайме

Полузащитник удален в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (0:0, второй тайм).

На 36-й минуте нидерландец отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой. За это Промесу показали красную карточку.

Армянский клуб отказался играть второй тайм в формате «11 на 11», сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», – сообщил Зеленов.